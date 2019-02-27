Представитель высказался о госпитализации Пескова
По словам Волокина, Песков госпитализирован для планового осмотра. Артист решил проверить здоровье перед концертом, который состоится 8 марта.
"Чтобы выглядеть в норме, просто прокапать, обследоваться, ничего страшного. Это у него с поджелудочной связано. Два года назад мы там обследовались, и вот запланировали повторно, окошечко появилось, легли, ничего страшного. Денька на два", – сообщил Александр.
Отметим, что ранее в прессе появилась информация, что Александр Песков очень болен. Артиста отправили в одну из московских клиник из-за обострения хронического недуга.
Медики обследовали звезду и пришли к выводу, что Песков должен остаться в медицинском учреждении. Болезнь знаменитости осложнилась тромбозом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
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