Прилучный и Муцениеце сбежали из страны
Сегодня, 1 марта, актрисе Агате Муцениеце исполняется 30 лет. В честь круглой даты супруг устроил для знаменитости путешествие.
В личном Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в роскошном платье. Исполненная достоинства Агата поднимается по мраморной лестнице. "Я уже праздную! Благодаря величайшему мужчине", – написала артистка ниже.
Фолловеры пожелали Муцениеце мира в семье, творческих успехов и здоровья детям. "С юбилеем!!!!! Здоровья Вам и вашим деткам!!!!! Интересных ролей в кино!!!!! Исполнения желаний!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С днем рождения!Будьте счастливы в той семье,в которой пребываете!вы все вместе просто супер!👏👏👏😍😍😍🙌🙌🙌", – писали интернет-обыватели в комментариях.
Отметим, что детей парочка отставила дома. За 6-летним Тимофеем и 3-летней Мией присматривает няня и бабушка – мама Прилучного. Судя по всему, артисты решили сбежать от домашних хлопот и провести отпуск только вдвоем.
Поклонники, которые внимательно следят за жизнью Павла и Агаты знают, что в последнее время знаменитую чету преследуют неприятности. Например, недавно, сын Прилучного и Муцениеце серьезно заболел. Ребенок был госпитализирован с гнойным отитом. Малыш пережил неприятную процедуру: скопившуюся жидкость удаляли через прокол.
Также супругов донимают сплетни, то и дело появляющиеся в СМИ. Таблоиды постоянно пишут о кризисе в отношениях артистов, чем порядком им надоели.
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