Муцениеце рассказала о "треше" в семье

Агата Муцениеце рассказала о серьезных проблемах в семье. Супруга Павла Прилучного сообщила, что их шестилетний сын заболел и попал в больницу – из-за чего актрисе пришлось забросить свой видеоблог.

Неприятности обрушились на семью Муцениеце и Прилучного в прошлом месяце – вскоре после того, как они с размахом отпраздновали шестой день рождения сына. Ребенок заболел и был госпитализирован с гнойным отитом.

"Тимошка очень сильно болел... он даже лежал в больнице. У него был гнойный отит, и ему прокалывали ушко. Короче, год начался с каких-то трешовых проблем!" – пожаловалась подписчикам Муцениеце. Что еще портило ей настроение, актриса не уточнила. Главное – что ребенок теперь здоров.

Так или иначе, свой блог о семье актриса на время забросила. И только сейчас Муцениеце снова заставила себя взять в руки камеру. Актриса решила оставить все проблемы в прошлом и начать с чистого листа. "Перелистнули и пошли дальше!" – заявила Муцениеце.

Однако актриса на этом не остановилась и шокировала поклонников неожиданным признанием. "Где же Павел? Ребят, мы развелись, и он уехал из этого дома", – заявила Муцениеце. Далее, видимо, ожидая, какой эффект произведут ее слова в СМИ, Агата Муцениеце выложила картинку заголовков, которые, по ее представлениям, должны появиться в Сети после ее заявления.

Муцениеце тут же успокоила фанатов. Актриса объяснила, что Прилучный в Калининграде на съемках. А в семье все хорошо и слухи о разводе не имеют под собой оснований, заключила Муцениеце.