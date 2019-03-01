"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством

Исполнитель признался, что надеялся получить звание народного артиста на свой юбилей в июле прошлого года, однако этого не произошло. Как отметил Леонид Агутин, причиной стало постановление Министерства культуры России.



Музыкант рассказал, что в прошлом году получил орден Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Однако отметил, что надеялся получить другую государственную награду – звание народного артиста.

"Мне в прошлом году вручили орден Дружбы, и я, честно говоря, был немножко ошарашен. Почет – спасибо, очень приятно. Но по праву я бы хотел звание "Народный артист" к юбилею", – заявил Леонид Агутин в интервью репортерам на вручении премии газеты "Московский комсомолец" ZD Awards, которая прошла в столице.

По словам певца, Министерство культуры стало более избирательно подходить к вопросу присуждения почетных наград, поэтому его запрос был отклонен. "В прошлом году пошла такая тема, что хватит всем раздавать "Народных артистов". Я под эту гребенку тоже попал, и запрос мой был отклонен", – пояснила звезда.

В то же время исполнитель не сильно огорчается, потому что любовь и поддержка зрителей гораздо важнее. "Самое главное – твои зрители. Они приходят на твой концерт – значит, ты народный артист", – цитирует его ТАСС.

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что звание народного артиста не должно присуждаться много раз в год. По мнению чиновника, ведомству нужно более вдумчиво подходить к награждению и оценивать заслуги выдающихся деятелей не более пяти раз в год.