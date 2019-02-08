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Шоу-бизнес

Влюбившаяся Савичева ушла из семьи

Юлия Савичева. Фото: instagram.com/yuliasavicheva
Певица Юлия Савичева дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, как боялась признаться, что решилась на уход из семьи  любимому мужчине.
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Своего будущего мужа Александра Аршинова Юлия Савичева встретила в 16 лет. Правда, тогда она еще не вполне понимала, что это ее человек. "Как-то логически осознать это в 16 лет я, конечно, не могла. А вот сердцем почувствовала сразу. Только услышала его голос, и внутри меня все как-то взволновалось. Я испытала то, чего прежде не испытывала никогда. Я верю в настоящую любовь, потому что сама по-настоящему полюбила в 16 лет", – призналась артистка.

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 Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

В 18 лет Юлия Савичева приняла решение уйти из семьи и жить с александром Аршиновым. Она рассказала, что очень боялась поставить родителей перед фактом. Впрочем, ее опасения не подтвердились. "Они абсолютно адекватно и спокойно все восприняли, произнесли только: "Мы, наблюдая за вами, подобное уже предположили. Это логично и нормально. Удачи!" – поведала исполнительница.

В семью будущего мужа певица влилась легко. "Они потрясающие люди, сразу восприняли меня как свою, как часть семьи, и даже разговоров никаких не было, что могло случиться по-другому", – отметила Юлия Савичева.

Однако артистка не скрывает, что отношения с любимым человеком не безупречны. "Это счастье, но и работа тоже. Невозможно постоянно летать в облаках и говорить: "Ой, это так все восхитительно, и мы такие потрясающие". Нет, мы каждый день работаем над нашими отношениями, и это бывает непросто", – цитирует Юлию Савичеву "Теленеделя"

Автор: Наталья Аряева8 февраля 2019, 15:18
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