Юлия Савичева потеряла любимого человека

Известная певица скорбит о своей бабушке, которая умерла 15 лет назад. Девушка поделилась переживаниями с поклонниками в Instagram.

Юля опубликовала в микроблоге фото из семейного архива, что делает очень редко. На нем она запечатлена вместе с мамой и бабушкой.

Артистка посвятила ушедшей из жизни родственнице трогательный пост и призналась, что очень скучает по ней, а боль утраты не утихает даже спустя столько лет. "Сегодня 15 лет, как нет моей бабушки Жени. Каждое лето, в мои школьные времена, мы с мамой на поезде приезжали в Курган. Баба всегда встречала нас на перроне и плакала. Мы обнимались и плакали вместе, потом шли домой, громко смеялись и рассказывали все новости", – написала певица.

По словам Юли, она очень любила бабушку, и каждый приезд к ней был для девочки праздником. "Мне очень ее не хватает", – рассказала Савичева. Поклонники поддержали любимую певицу и выразили ей свои соболезнования.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) 25 Июл 2018 в 12:16 PDT

Певица сама стала матерью год назад, однако не смогла лично присутствовать на праздновании дня рождения малышки из-за плотного гастрольного графика. На странице певицы регулярно появляются фотографии из Владикавказа, Красноуральска, Екатеринбурга и других российских городов. Юлия Савичева подчеркнула, что душой всегда рядом со своим ребенком.