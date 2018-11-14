У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
Летом прошлого года Юлия Савичева впервые стала матерью. Своему супругу Александру Аршинову певица подарила дочь Анну. Лишь недавно артистка призналась, что рождение наследницы далось ей с огромным трудом: после выкидыша ей никак не удавалось забеременеть. А после того, как у нее наконец получилось, Савичева отправилась в Португалию, где встала на учет в клинику.
Рожала Юлия тоже там. Причем беременность протекала непросто. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица обратилась к фанатам, в частности к беременным подписчицам, с просьбой очень внимательно следить за питанием.
"В период беременности у меня, как и у многих женщин, развился второй тип диабета. И я была вынуждена очень тщательно следить за тем, чтобы мое питание было сбалансировано. Никаких быстрых углеводов, никакого сладкого, даже фрукты под строжайшим контролем! После каждого приема пищи я должна была измерять уровень сахара в крови", – рассказала Савичева.
При этом, по признанию Юлии, ей очень хотелось сладкого. "Девочки, вы меня поймете, сладкое мерещилось мне повсюду: мне снились торты, кексы, пирожное, мороженое, шоколад. А когда мы заходили в кафе, где пахло выпечкой... лучше не рассказывать", – призналась артистка.
Однако она себя постоянно сдерживала. "Ради Ани я держала себя в руках и позволяла себе желаемое только с разрешения врача. Раз в неделю я могла съесть что-нибудь сладкое, но после этого нужно было гулять 40 минут", – сообщила исполнительница.
К счастью, жертвы оказались не напрасными. Савичева заключила: "Я счастлива, что все мои труды были не напрасны. И у Ани, и у меня сейчас нет проблем с уровнем сахара в крови. Внимательно следите за собой во время беременности, ведь все, что вы едите, какой образ жизни ведете, скажется на ребенке".
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