Одинокая Дайнеко с треском раздавила бывших мужчин
По мнению разведенной исполнительницы, возвращение к бывшему может стать поводом поставить самооценку на место, если только пара рассталась по его инициативе. Дайнеко буквально раздавила своих бывших, заявив, что по прошествии времени редко хочется продолжать отношения с экс-избранником.
Певица уверена, что со временем люди не меняются. Она считает, что мужчина снова разочарует или предаст, если с ним возобновить отношения. По словам Виктории Дайнеко, надо помнить, что несовместимость никуда не исчезает. Она полагает, что прежний повод для расставания снова замаячит на горизонте, сообщает PeopleTalk.
Многие поклонники звезды считают, что певице не хватает мужского внимания. Со своим мужем Дмитрием Клейманом Дайнеко рассталась два года назад из-за подозрений в изменах. На руках у певицы осталась их дочь Лидия.
Примечательно, что девушка вновь начала много времени проводить с бывшим возлюбленным, певцом Алексеем Воробьевым. Напомним, что Дайнеко начала встречаться с ним около восьми лет назад. Отношения продлились всего год.
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