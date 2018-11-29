Дайнеко подло обошлась с по уши влюбленным Воробьевым

Артист откровенно рассказал об истории любви с певицей. Оказывается, Виктория Дайнеко некрасиво поступила с Алексеем Воробьевым на втором свидании.

Артист признался, что у них с Викой есть давняя традиция. Вот уже 11 лет они вместе отмечают новый год не 31 декабря, а 1 декабря.

"Мы пошли гулять, зашли в кафе, пили там кофе, ели мандарины, за окном шел снег, и я решил, что раз уж такое новогоднее настроение у нас, то именно этот день мы назначим нашим личным праздником", – цитирует певца Teleprogramma.pro. Именно этот их личный праздник и история отношений стали основой для клипа на написанную Алексеем песню "С Новым годом, мой любимый человек!".

По словам Воробьева, первое свидание с Дайнеко началось с того, что ему пришлось оценить мастерство ее вождения. Молодой человек наблюдал, как Вика парковалась. Тогда она сидела за рулем третий раз в жизни.

"Я прямо тогда и влюбился в нее. Понял, что далеко эта женщина от меня не уедет, все равно придется ее выручать, спасать, сажать к себе в машину, в общем, глаз да глаз", – признался певец. Парковалась девушка долго. "Единственное, что она в тот день сделала быстро – ушла со свидания! Ей не понравился фильм, который я выбрал", – рассказал артист.

Дайнеко поступила с уже по уши влюбленным парнем довольно подло. Алексей повел ее на "Трансформеров". "Кино действительно было просто огонь! Но через 20 минут после начала фильма Вика сказала: "Ой, мне чего-то не нравится". И ушла. А я остался", – вспомнил Воробьев.

До следующего свидания с Викторией Алексею пришлось ждать еще аж три года. О том, какие отношения связывают их сейчас, певец рассказывать не торопится – не хочет обсуждать личную жизнь.

Напомним, Дайнеко всячески отмахивалась от настойчивых вопросов журналистов, заявляя, что ее и певца не соединяет ничего, кроме дружбы. Но вскоре пара перестала скрывать отношения. Через некоторое время Виктория увлеклась молодым барабанщиком Дмитрием Клейманом. Влюбленные быстро влюбленные сыграли свадьбу. Однако вскоре и расстались, несмотря на рождение дочери.