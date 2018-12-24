Дайнеко сделала громкое заявление после разборок с бывшим

Популярная певица восстановила отношения с бывшим супругом Дмитрием Клейманом. О переменах в личной жизни Виктория Дайнеко рассказала в недавнем интервью.

Исполнительница продолжает хорошо общаться с Дмитрием во многом благодаря тому, что у них есть общая дочь. По мнению звезды, нельзя исключать отца из жизни ребенка. "У меня очень классный бывший муж. Он прекрасно общается и со мной, и с дочкой. Я не эгоист по жизни, прекрасно понимаю, что общение ребенка с папой очень важно. И исключать его из жизни дочки я не имею права. Ребенок должен видеть и маму, и папу, наблюдать их позитивные отношения. Именно поэтому я не вычеркивала Дмитрия из своей жизни", – поделилась Виктория Дайнеко.

Певица добавила, что проводит много времени с бывшим мужем. Иногда Клейман даже готовит для нее ужин, если она возвращается уставшая со съемок. Но Виктория не готова вновь вступить с ним в романтические отношения, потому что чувства уже угасли. Звезда хочет, чтобы он нашел себе хорошую девушку. "Я всегда желаю счастья и очень переживаю за его девушек. Я считаю, что они должны быть адекватными, потому что они будут общаться с нашим ребенком", – передает ее слова издание "Собеседник".

Напомним, Виктория Дайнеко вышла замуж за барабанщика Дмитрия Клеймана в 2015 году. Спустя два года они развелись с большим скандалом. Недавно в прессе появились сообщения о том, что певицу стали все чаще замечать в компании музыканта Алексея Воробьева. Поводом для слухов стал их совместный клип "С Новым годом, мой ЛЧ". Сама звезда старается держать в секрете подробности личной жизни и игнорирует вопросы СМИ.