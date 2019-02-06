"Кровь младенцев": Самбурская шокировала секретом молодости

Настасья Самбурская шокировала поклонников новым секретом омоложения. Звезда сериала "Универ" выложила снимок из кабинета косметолога, на котором запечатлена актриса с красной питательной маской на лице.

Что за процедуру прошла Самбурская – поклонники так и не выяснили. Да и не до этого было: под фотографией в Instagram разгорелся ожесточенный диспут.

"А вы спрашиваете секрет молодости. Конечно, кровь младенцев!", – подписала фото Настасья. Однако юмор актрисы оценили не все.

Любители черного юмора комментировали публикацию охотно. "Что с тобой? Это какой-то магический обряд?", "Клубника скорее всего. Настя, здоровья вам", "Кровь молодых мальчиков", "Кровь хэйтеров", – шутили фанаты Самбурской (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Негативных комментариев под постом тоже появилось немало. "Дьявольская шутка. Господь тоже слышит! Так нельзя шутить", "Нормальный человек не будет смеяться над такой "шуткой"... смеяться над таким , оскорбляет интеллект нормального человека!", "Женщине, которая стала мамой, никогда такие мысли в голову не придут...Ваши шутки про мам и детей неадекватные", – набросились на Самбурскую моралисты.

В итоге подписчики Самбурской разделились на два лагеря и продолжили выяснять допустимость Настасьиного юмора. В ход пошли оскорбления, в том числе и нецензурные. А Самбурская так и не раскрыла фанатам секрет своей молодости.