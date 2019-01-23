Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина

Ребенок Светланы Белогуровой был зачат, когда женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. Настасья Самбурская раскрыла подробности жизни женщины, которая называет отцом своей девочки актера Александра Головина. Самбурская резко высказалась после того, как Белогурова пожаловалась на актрису в эфире программы "Пусть говорят".

Настасья Самбурская познакомилась со Светланой во время съемок в фильме "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Узнав о беременности гримерши и тяжелой ситуации, Самбурская разрешила ей пожить в своей свободной квартире. Вдобавок актриса ежемесячно давала ей 30 тысяч рублей – но с условием, что Белогурова не будет предавать эту историю огласке.

Однако Светлана не устояла перед соблазном: она обратилась к Екатерине Гордон и согласилась на съемки в ток-шоу. После того как история всплыла в эфире, Самбурская попросила Белогурову освободить квартиру.

Как выяснилось в эфире программы Дмитрия Борисова, Светлана не считает, что Настасья сделала ей что-то хорошее, – она заявляет, что ее "выставили за дверь". Ее поддержала Екатерина Гордон, назвав Самбурскую "мегерой" и "сомнительной артисткой".

Актриса известна своей прямотой и резкостью в высказываниях. И на этот раз она, возмущенная несправедливостью, за словом в карман не полезла. Самбурская опубликовала в своем микроблоге в Instagram скриншот переписки со Светланой Белогуровой, по которому видно, что она не выставила мать с маленькой дочерью на улицу, а дала ей больше месяца на то, чтобы подыскать другое жилье, пишет "Вокруг ТВ".

"Пожалуйста, для тех, кто продолжает выставлять меня в качестве монстра. Для человека, заработавшего на шоу и публикациях в желтой прессе, не составит труда за 1 месяц и 3 дня найти квартиру. Никакого "срочного порядка" освобождения квартиры ей не предъявляли. В итоге ключи мне вернули 16-го числа, причем не просто передали, а были подосланы репортеры", – написала Самбурская.

Более того, Настасья заявила, что ребенок был зачат, когда Светлана находилась в состоянии наркотического опьянения. "Раз уж ты, Света, такой "борец за правду", расскажи до конца, почему Саша отказался с самого начала иметь ребенка от такой матери", – пишет актриса.

Поклонники сочувствуют Настасье Самбурской. Некоторые признаются, что поначалу были на стороне Белогуровой – пока не узнали всю правду. Комментаторы напоминают Самбурской известное изречение: "Не делай добра – не получишь зла".