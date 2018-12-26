"Вся грудь в прыщах": обнажившаяся Самбурская вызвала фурор

У Настасьи Самбурской наступили каникулы. Популярная актриса отправилась отдыхать в теплые края, откуда регулярно выкладывает в соцсети фотографии. Одна из них особенно возбудила подписчиков.

Никого не оставил равнодушным снимок, на котором Настасья Самбурская лежит на пляже на животе. При этом артистка сняла себя крупным планом в анфас так, что в кадр попала и ее грудь. "Выбирайте для отдыха курорты краснодарского края (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). А я увы не решилась. Потому что там -12 😂", – не удержалась от иронии Самбурская, сделав публикацию на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Собственно, именно бюст Настасьи привлек пристальное внимание ее подписчиков. Многие заметили неровности на коже и сделали вывод, что у артистки прыщи. "Что за прыщ на сисяндре?))", "Дай прищик выдавлю", "А что за прыщи на сиськах? Кто-то лапал грязными ручищами? Нельзя!", "Вся грудь в прыщах", "На груди что это прыши какие то??🤣", "Фурункул!" – высказались самые наблюдательные.

В какой-то момент комментариев оказалось так много, что Самбурская не смогла молчать. "Господи. Да вы же больные все на голову. Это родинки. Поищите другие фотографии с моря. Чтобы у вас у самих на языке фурункул жил 30 лет", – написала актриса.

Нашлись и комментаторы, проживающие в Краснодарском крае. Они заявили, что Самбурская ошиблась в сообщении о погоде. "У нас тут пока не – 12😃. Днем до +10 прогревается", "Тут +10 ахахахах", "А на горе Ахун вообще снег пошел, а в Адлере +9 дождь, у нас точно не отдохнешь", "Какие минус 12, минус 1 у нас", "Да да. В Краснодарском крае температура плюсовая. Вас обманули с минусом. У нас такой минус редкость , наверное пару дней в году", – отреагировали на запись Настасьи Самбурской жители юга России.

Другие встали на защиту актрисы. "Ох, люди чудные", "Вот люди то, сиськи быстрее осматривать кинулись", "сколько комментов тупых", "Это как же надо скучно жить, чтоб так дотошно изучать фотки других лбдей? Я увеличив, не сразу увидела и эту родинку, а вы палите все) может вы еще и трещену на пятке спалили?", "Чтобы поднять себе настроение захожу поржать в такие коменты😂сколько чудаков с кучей времени– пишут,пишут..😂а звезда отвечает😂 может займетесь чем то более полезным😂хотя нет– продолжайте😂тратьте и дальше короткую жизнь🔥на такую ерунду", – констатировали фанаты.