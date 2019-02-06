Попавший впросак Дудь вывел из себя Киселева

Героем нового выпуска шоу "вДудь" стал российский телеведущий Дмитрий Киселев. Во время интервью Юрий Дудь задал вопрос, который совсем не понравился его собеседнику.

Видеозапись разговора появилась во вторник, 5 февраля. Журналист поинтересовался у 64-летнего ведущего "Вестей недели", когда он вышел на пенсию. Киселев рассказал, что стал пенсионером не в 60 лет, а спустя два года, потому что "забыл это сделать". Он добавил, что имеет право бесплатного проезда в метро.

Затем Юрий Дудь задал собеседнику главный вопрос – о размере его пенсии. Интерес к чужим деньгам показался Дмитрию Киселеву бестактным, и он ответил видеоблогеру в жесткой форме: "Можете спустить штаны и показать Ваш маленький член, о котором Вы как-то рассказывали в Вашей передаче?" Бывший главный редактор Sports.ru отметил, что не видит объективной причины делать это.

"Видите, у Вас есть свои ограничения", – сказал ведущий "Вестей". "Мама меня учила, что говорить о деньгах не очень прилично. Даже о размере пенсии. Джентльмены о деньгах не говорят. О деньгах не говорили ни в царской России, ни в советские времена, ни в приличном обществе на Западе. Если Вы планируете считать какие-то мои деньги, то я не вижу в этом достаточных оснований", – цитирует журналиста телеканал "360".

Выпуск набрал более миллиона просмотров. Любопытно, что негативных отзывов пользователей было почти в два раза больше, чем положительных. Многие заявили, что Юрий Дудь плохо подготовился к интервью с телеведущим.

"Юра, у тебя были вопросы, но не было никаких аргументов против его слов", "Юр, тебя фактами уделывают, показывают неготовность твою к интервью", "Очень слабые вопросы", "Юра, не по размеру собеседника подобрал. Не осилил", "Юрий, действительно надо готовиться лучше, а вышло, что тебя лицом по столу повозили", – отметили комментаторы.