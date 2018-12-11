Блогер Дудь возмутил онанизмом перед камерой

Юрий Дудь часто повторяет, за что не любит телевидение. Теперь же телевидение объяснило, за что не любит Юрия Дудя. 17 декабря в 23:00 мск на канале ТНТ4 состоится премьера программы "Прожарка Юрия Дудя".



Самый известный интервьюер России с 500 миллионами просмотров на YouTube-канале решил явить пример всему шоу-бизнесу – самоиронию можно и даже нужно тренировать. На шоу "ВДудь" Юрий порой ставит своих гостей в неловкое положение провокационными вопросами. Теперь его черед побыть гостем на первом комедийном хейт-шоу "Прожарка", где героев провоцируют жесткими шутками.

Ведущипроекта Илья Соболев заметил, что "самым сложным для Юрия оказалось выбрать время в своем плотном графике между бритьем висков и поднятием хохолка". Хотя самому Дудю передача понравилась. "Такие проекты, как "Прожарка", возвращают мою веру в то, что у русских людей все может быть хорошо с самоиронией, – заявил он в интервью "Дни.ру". – В моем представлении, если у человека есть самоирония – он неуязвим. Тренировать эту неуязвимость очень полезно всем. И начинать это делать нужно хотя бы с шуток про простату и онанизм. Это важно и необходимо, чтобы все чувствовали себя гармоничнее, счастливее и просто лучше".

Многим кажется, что Дудь излишне раскован, даже дерзок. Мол, простата и онанизм – даже в виде шутки на камеру! – это перебор. И гости "Прожарки" поставят наглого Дудя на место. Например, участник "Comedy Баттл" Филипп Воронин поиздевался: "Когда у Юры родился ребенок, он под окнами роддома кричал не "Кто?", а "Сколько сантиметров?" Остальные хейтеры – резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили, комики из проектов StandUp и "Открытый микрофон" Иван Усович, Сергей Детков, Валера Артюхов и Вера Котельникова – посмеялись над прической и татуировками Юрия, его рекламными роликами и вспомнили увольнение с телеканала "МАТЧ".

Сам Юрий напоследок заявил начинающим комикам: "Кто-то же должен делать это на телевидении – носить одежду из "Ашана".