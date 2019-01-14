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С чересчур разговорившегося Дудя трясут 50 миллионов

Юрий Дудь. Кадр youtube.com
Скандальное интервью журналиста Юрия Дудя и блогера Анастасии Ивлеевой, скорее всего, станет причиной судебной тяжбы. На знаменитостей точит зуб неизвестный.
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В Мещанский районный суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Некое лицо требует у Юрия и Анастасии внушительную материальную компенсацию, а также опровержение.

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"В иске не указаны имя и отчество истца, Бестаева А. А., но сказано, что с обоих ответчиков, Ивлеевой Анастасии Вячеславовны и Дудя Юрия Александровича он просит взыскать по 50 млн рублей – совокупно 100 млн рублей – по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю", – цитирует секретаря суда Юлию Котомину RNS.

Как именно чересчур разговорившиеся звезды оскорбили Бестаева А. А., пока не уточняется. Иск зарегистрирован в конце декабря, однако никакие действия по нему еще не проводились.

Напомним, откровенная беседа Дудя и Ивлеевой ранее наделала много шума.  В этом интервью Анастасия рассказала, что не может продолжать отношения с человеком, у которого маленький член, даже если до секса он ей очень нравился. На вопрос Дудя, что значит "маленький", она ответила: 14-15 сантиметров. 

Автор: Руслана Алексеева14 января 2019, 21:34
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