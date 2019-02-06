Вдова Марьянова жестко приложила его любовниц

Ксения Бик прокомментировала откровения любовниц ее ныне покойного супруга Дмитрия Марьянова. Женщина дала понять, что готова на личную встречу с ними, чтобы расставить все точки над i.

В конце 2018 года Ксения Бик дала первое после смерти Дмитрия Марьянова откровенное интервью. Рассказы вдовы артиста не оставили равнодушными его бывших возлюбленных. В ток-шоу "Пусть говорят" они отметили, что многие заявления Ксении Бик не соответствуют действительности.

Прославленная фигуристка Ирина Лобачева опровергла информацию о том, что страдает от пристрастия к спиртному, на которое якобы подсадила Дмитрия. А также поведала, что незадолго до смерти Марьянов признался ей в желании развестись. И якобы не она, а Ксения сделала из актера алкоголика. Лобачева дала понять, что Бик интересуют только деньги и имущество.

Другая бывшая любовница Дмитрия Марьянова Ольга Аносова тоже заметила, что рассказы вдовы артиста расходятся с реальностью. По ее словам, дочь Ксении Анфиса рождена не от Дмитрия.

Телеэфир не остался незамеченным Бик. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook вдова прокомментировала шоу, назвав его вакханалией. "Все, что я испытываю, глядя на вчерашнюю вакханалию – это печаль, сострадание и жалость. Это страшно! Выбрать такую жизнь, как у некоторых людей – это страшно! Я могу встретиться с "красными шапочками", "белыми кудрями", "сизыми носами" глаза в глаза, на кухне за чаем, в студии – да где угодно! Их нельзя бояться, как нельзя бояться платяной моли. Стыдно бояться", – сообщила Ксения Бик.

Женщина сравнила людей, участвовавших в передаче, со стадом выставляющих себя "идиотами, унижающими все святое и чистое, что есть в них самих". "Зачем же им мешать? Не будем. Пусть продолжают", – заключила вдова Дмитрия Марьянова.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, находясь на лечении в центре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Полиция выяснила, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую помощь, а позже отменили вызов и транспортировали артиста в больницу сами. Вскрытие выявило в его крови сильнодействующие препараты, которые применяются при лечении психических расстройств.