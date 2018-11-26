Бесстыдник Малахов раскрыл грязную семейную тайну Марьянова

Харьковский бизнесмен и известный ресторатор Сергей Коваленко стал героем программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчина заявил, что является биологическим отцом девятилетней Анфисы, которую актер Дмитрий Марьянов считал родной дочерью.

После трагической гибели в реабилитационном центре знаменитого актера Дмитрия Марьянова прошло уже больше года. Ксения после этого отказывалась общаться с журналистами, так как многие именно ее обвинили в смерти мужа. Но до сих пор тайна рождения Анфисы никогда не озвучивалась.

В студии "Прямого эфира" Коваленко показал совместные кадры с Ксенией, сразу после выписки из роддома. "Я хочу достучаться до своей дочери, дать ей право и возможность выбора. Сказать ей, что я никогда не буду делать экспертизы. Мне все равно, чья биологически дочь Анфиса, но я вижу в себе силы и желание. Я люблю детей, я рощу двух замечательных дочерей, и в течение месяца появятся еще двое – сын и дочь", – рассказал бизнесмен.

Сергей утверждает, что видел Анфису всего три дня. Он забрал супругу и новорожденную наследницу из роддома домой. Ксения не хотела, чтобы ребенок носил фамилию мужа, это стало причиной большого скандала. После ссоры Бик забрала ребенка и исчезла из жизни Коваленко.

Бизнесмен несколько месяцев пытался образумить экс-супругу и вернуть дочь, однако его старания оказались напрасными. Далее был суд, Коваленко лишили родительских прав.

По словам Сергея, после знакомства Ксении Бик с Дмитрием Марьяновым тот принял девочку и называл ее родной. "Анфиса, я тебя не искал, потому что у тебя был человек, который называл тебя дочерью. У вас была полноценная семья. Я не хочу ничего рушить. Я даю тебе возможность сделать мне шаг на встречу, я всегда тебя жду", – обратился к наследнице Коваленко.

Кстати, присутствовавшая на программе Яна Поплавская отметила, что эта программа, раскрывающая грязные секреты, разрушит жизнь Анфисы. "После сказанного ее будут терзать в школе, говорить, что Дмитрий Марьянов не ее отец", – заметила артистка.

Добавим, что на днях, узнав о готовящемся эфире программы о своей дочери, мама Ксении Бик написала гневное письмо в адрес бесстыдника Андрея Малахова. "Я не юрист, но есть профессионалы, которые помогут нам защитить честь и достоинство фамилий Бик и Марьянов, – написала теща актера в соцсетях. – Вы какие книжки в детстве читали? Во что Вы играли? С какими родителями, бабусями и дедусями росли? В какой момент случился перелом сознания, когда Вы обрели право перемалывать судьбы людей в мясорубке?!"