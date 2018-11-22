Теща Марьянова плюнула в глаза бессовестному Малахову

Матери Ксении Бик надоел бесконечный поток клеветы. Ведь телевизионщики готовы идти по трупам в погоне за рейтингами.

Марина Бик написала открытое письмо, адресованное Андрею Малахову и другим ведущим, которые постоянно копаются в грязном белье. "Я не юрист, но есть профессионалы, которые помогут нам защитить честь и достоинство фамилий Бик и Марьянов, – пишет теща актера. – Вы какие книжки в детстве читали? Во что вы играли? С какими родителями, бабусями и дедусями росли? В какой момент случился перелом сознания, когда Вы обрели право перемалывать судьбы людей в мясорубке?!"

"Неужто деньги решают все? – продолжает мать Ксении Бик. – Вам нравится доставлять боль людям, вас возмущает, что наша дочь не торгует памятью о любимом человеке. Я очень стараюсь избежать ненормативной лексики. Даже если Вы – атеисты, боги видят все. А если бы Димка на 5 минут мог вернуться и дать "интервью", могу только представить эту лексику!"

Негодующая Марина Бик словно бы плюнула этим посланием в глаза бессовестному Малахову. Она устала, что имя ее дочери постоянно склоняется в эфире, появляются какие-то якобы любовники, друзья и коллеги, которых она даже в глаза никогда не видела, но готовые клеветать, очернять и порочить на камеру за приличный гонорар.

Ранее и сама Ксения Бик заявила, что ее окружают "ложь, травля, продажность, безжалостность, зависть, ненависть, не знающая границ, предательство". "Выход один – молчать. Ни перед кем не оправдываться. Что бы я ни сделала, что бы ни сказала – все будет не то и не так", – считает она.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался в наркологической подмосковной клинике 15 октября 2017 года. Согласно официальной версии, 47-летний актер умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.