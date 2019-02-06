"Беременная" от Киркорова женщина записала жуткое видео перед смертью

"Беременная" от Филиппа Киркорова женщина скончалась от инсульта 2 февраля этого года. В день своей смерти Светлана Сафиева успела записать видеообращение.



Редакторы передачи "Прямой эфир" обнаружили видеозапись, которую женщина сделала в больнице незадолго до своей кончины. Светлана рассказала, что недоброжелатели хотят лишить ее квартиры. 53-летняя москвичка была уверена, что ее жизнь находится под угрозой.

"Здравствуйте. У меня проходит серьезная сделка по квартире. Я не уверена, что она пройдет и не закончится убийством. Убийством меня, как биологически живого человека. Они заставили меня сфальсифицировать справку об отсутствии беременности, заставили под угрозой жизни. У меня голова сейчас разрывается", – передает ее слова Teleprogramma.pro.

Позднее юристы сообщили, что квартира была записана на женщину и после ее смерти, и скоро ее родственники смогут вступить в наследство. Если Светлана указала имена других людей в своем завещании, то наследники смогут оспорить это решение в суде, указав, что в последние годы женщина была психически не здорова.

Напомним, Сафиева стала известна на всю страну после скандального выпуска программы Андрея Малахова, во время которого она заявила, что ждет тройню от знаменитого исполнителя. Проверка на детекторе лжи показала, что вся история Светланы оказалась выдумкой, а сама женщина страдала от ложной беременности.