Бросившему вызов шоу "Давай поженимся" Киркорову вынесли предупреждение

Филипп Кирокоров станет ведущим нового шоу под названием "Пригласите на свадьбу". Проект, как сообщается, стартует на телеканале "Россия 1". Наблюдатели предполагают, что артист в итоге сам женится.

Идея нового шоу позаимствована командой с участием Киркорова у организаторов конкурса "Свадьба в подарок", который уже не первый год проходит в Ульяновской области. В нем участвуют 7 пар, подавших заявление в ЗАГС и мечтавших отпраздновать свадебное торжество на "пять с плюсом". Победитель получает в подарок весь пакет свадебных услуг, остальные участники, благодаря спонсорам, тоже внакладе не остаются.

Похожий проект, который вот-вот стартует на телеканале "Россия 1", может оказаться интересным. Во всяком случае, любопытно будет посмотреть, как Филипп Киркоров будет преображаться из свахи в тамаду и обратно.

"Главное, чтобы эта передача не превратилась в шоу "Давай поженимся". Потому что данный формат уже давно превратили в какой-то ужас", – сказал в интервью Дням.Ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт отметил, что проект, который был запущен в Ульяновске и понравился Киркорову, собрал в Сети очень неплохие отзывы. В то же время, всем известно, во что российское ТВ сегодня может превратить самый удачный формат – этого и опасается Манукян.

По словам эксперта, у этого шоу может быть и еще один положительный эффект – лично для Киркорова. Манукян надеется на чудо: он предполагает, что Филипп Киркоров настолько проникнется духом этого проекта, что и сам, в конце концов, женится.