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Обмишурившаяся Вайкуле умоляет Агутина о прощении за подлость

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com
Это сегодня Леонид Агутин сидит в жюри музыкальных конкурсов, является наставником вокального проекта "Голос" на Первом канале. А было время, когда он сам робел и боялся оценок.
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"В 1992 году Леонид участвовал в конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни в Ялте с композицией "Босоногий мальчик", – рассказала "Дни.ру" мать Агутина. – Лайма Вайкуле была в жюри и в последний момент снизила ему оценку. Потом она много раз извинялась за тот поступок – очень переживает до сих пор".

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Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин Певец

"Когда-то я ездила в Америку с Леонидом, и мы в кафе оказались с Вайкуле. Помню, как она просила прощения и все убивалась: "Как я так могла!" А Леня ее все утешал: "Хватит, успокойся. Столько лет прошло, все уже про это давно забыли! Теперь я сам сижу в жюри музыкальных конкурсов и так же сужу". 

Справедливости ради надо сказать, что обмишурившаяся Лайма реабилитировалась. "Предложила мне через год поучаствовать в конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала-1993", – пояснил Агутин. – Сказала, что не будет за меня хлопотать, но у меня есть шанс. И оказалась права – я стал лауреатом смотра. Так началась моя большая карьера". 

В июле 2017 года Леонид Агутин стал почетным гостем авторского фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале. Давний конфликт исчерпан. 

Автор: Иван Губкин5 февраля 2019, 12:42
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Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50

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