Обмишурившаяся Вайкуле умоляет Агутина о прощении за подлость

Это сегодня Леонид Агутин сидит в жюри музыкальных конкурсов, является наставником вокального проекта "Голос" на Первом канале. А было время, когда он сам робел и боялся оценок.

"В 1992 году Леонид участвовал в конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни в Ялте с композицией "Босоногий мальчик", – рассказала "Дни.ру" мать Агутина. – Лайма Вайкуле была в жюри и в последний момент снизила ему оценку. Потом она много раз извинялась за тот поступок – очень переживает до сих пор".

"Когда-то я ездила в Америку с Леонидом, и мы в кафе оказались с Вайкуле. Помню, как она просила прощения и все убивалась: "Как я так могла!" А Леня ее все утешал: "Хватит, успокойся. Столько лет прошло, все уже про это давно забыли! Теперь я сам сижу в жюри музыкальных конкурсов и так же сужу".

Справедливости ради надо сказать, что обмишурившаяся Лайма реабилитировалась. "Предложила мне через год поучаствовать в конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала-1993", – пояснил Агутин. – Сказала, что не будет за меня хлопотать, но у меня есть шанс. И оказалась права – я стал лауреатом смотра. Так началась моя большая карьера".

В июле 2017 года Леонид Агутин стал почетным гостем авторского фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале. Давний конфликт исчерпан.