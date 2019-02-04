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Шоу-бизнес

Любимец публики принц Гарри бесследно исчез

Принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
"Задорный рыжебородый мальчишка", каким привыкла видеть принца Гарри британская публика, бесследно исчез. Вместо этого подданные Ее Величества видят напряженного и зачастую хмурого мужчину. Изменения, произошедшие с герцогом Сассекским, объяснили эксперты по языку тела.
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Раньше принц Гарри, появляясь на людях, сиял беззаботной улыбкой. Однако после того как герцог Сассекский женился и остепенился, его поведение изменилось. Особенно это заметно в последнее время, когда его супруга Меган Маркл ждет ребенка.

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Такие изменения характерны для всех будущих отцов. Язык тела принца Гарри четко свидетельствует о том, что он испытывает чувство тревоги. Ярче всего это видно, когда он находится рядом с Меган Маркл – его выдают сжатые руки и нахмуренные брови, поясняет эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

"У Гарри исчезло по-мальчишески задорное выражение лица, он стал выглядеть более зрелым и серьезным. Это связано с изменением его статуса – он стал мужем и готовится стать отцом",  – приводит слова специалиста издание Cosmopolitan.

Принц Гарри выказывает, кроме тревоги, и желание защитить свою супругу – притом что поводов суетиться вокруг нее Меган пока на публике не давала. По словам эксперта, язык тела герцога Сассекского свидетельствует о том, что он взял на себя функции "телохранителя" Меган.

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Публикация от Meghan And Harry Fan (@meghanandharry1)

Если принять во внимание активную общественную жизнь, которую ведут принц Гарри и Меган Маркл, то желание герцога Сассекского оградить супругу от возможных неприятностей вполне объяснимо. А сама беременная жена принца Гарри тем временем светится неприкрытой радостью и гордостью, отмечает издание. 

Автор: Андрей Евлампиев4 февраля 2019, 19:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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