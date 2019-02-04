Эгоистичная Маркл удивила великодушным поступком

Герцогиня Сассекская имела армию поклонников еще до того, как стала членом королевской семьи. Меган Маркл приобрела большую известность благодаря участию в съемках американского драматического сериала "Форс-мажоры". Трогательный рассказ о встрече с бывшей актрисой опубликовала ее фанатка Эмили Соррелл в своем блоге.

Девушка рассказала, что именно герцогиня помогла ей справиться с сомнением и тревогой. По словам Эмили, бывшая актриса научила ее быть уверенной в своих силах и уважать себя. Их встреча произошла в 2016 году в Нью-Йорке, когда Меган Маркл давала интервью изданию AOL. Во время разговора с журналистом будущая супруга Гарри упомянула Соррелл в своей речи, после чего спустилась к ней со сцены, чтобы обнять ее и передать письмо.

Эмили не ожидала, что будущая герцогиня совершит такой великодушный жест, и "почувствовала себя особенной". После интервью актриса подошла к девушке, чтобы лично поговорить с ней. Соррелл очень волновалась, но ее собеседница вела себя очень спокойно и дружелюбно.

"Во время нашей беседы она положила свою руку на мою, чтобы я не боялась. Я буду всегда помнить тот день, когда я встретила своего кумира. И никогда не забуду, что она сделала для меня. В тот момент я была так счастлива, как до этого никогда не была в своей жизни. Меган Маркл показала, что на самом деле она искренний и заботливый человек. Она не притворялась перед камерами и не пыталась создать какой-то образ. Звезда была очень милой", – поделилась автор поста.