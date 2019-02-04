"Тренируюсь жить по-новому": трудоголик Фадеев потерял ухо

Известный музыкальный продюсер продолжает усиленно работать даже несмотря на проблемы со здоровьем. Максим Фадеев признался, что в последние годы стал плохо слышать.

Сейчас композитор активно готовится к концерту, который пройдет 16 февраля в Баку. В своем недавнем посте в Instagram музыкант рассказал, что ему тяжело выступать на сцене из-за слуховой травмы. "Вы, возможно, знаете, что я пою полностью оглушенный. Этот эффект достигается блокировкой слухового прохода, и мне не слышен даже сильнейший звук около меня. Многие знают, что у меня была тяжелейшая слуховая травма, и я суммарно потерял одно ухо", – пояснил Максим Фадеев.

По словам продюсера, врачи установят в его теле специальные датчики, которые помогут композитору чувствовать себя увереннее во время концертов. Приборы будут передавать долю, темп и длительность композиции.

"Также будут специальные приборы, которые мне показывают реальную картину слышащего человека. А именно - прибор, который показывает форму песни, длительность и мое местонахождение в ней! Далее – прибор, который мне показывает первую долю и темп. И главный датчик, стоящий у меня в кости на голове, мне "подсказывает" тон песни", – добавил он.

Максим Фадеев сообщил поклонникам, что теперь он "тренируется жить по-новому". Подготовка к каждому концерту стала занимать у него больше времени и усилий. Однако композитор пообещал подписчикам справиться со всей нагрузкой. "Каждый концерт приходится готовить будто это "адронный коллайдер", а не концерт музыканта. В общем, я справлюсь!" - заключил он.

Пользователи Сети поспешили поддержать музыкального продюсера и пожелали ему удачи на выступлении. "Вы – настоящий герой музыкант", "Восхищаюсь вами!", "Храни Вас Бог", – цитирует комментаторов Ura.ru. Многие подписчики отметили, что с нетерпением ждут его концерта.