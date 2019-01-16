"Душа наружу": Фадеев шокировал неожиданным видео
На видео неизвестный "артист" навзрыд поет американский хит. Женщины пытаются его успокоить, однако увлеченный мужчина не обращает на них внимания. "Я не могу! Это самое эмоциональное исполнение! Браво! Душа наружу!" – подписал ролик Макс Фадеев.
Hotel California – студийный альбом группы Eagles, вышедший в 1976 году. Две композиции возглавили американский чарт продаж (Billboard Hot 100), а хит Hotel California был удостоен "Грэмми" в номинации "Лучшая запись года", напоминает Ura.ru.
Подписчиков Фадеева видео повеселило. "Я тоже переживала. Думала, только бы у него не случился инсульт или инфаркт. Но спел он бесподобно, всю душу вложил! Несколько раз пересматривала", "Хорошо, если останется жив после такого эмоционального и физического накала", – написали поклонники Фадеева. Нашлись и злопыхатели, которые решили, что у парня на видео не все в порядке с головой.
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