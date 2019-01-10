Кастинг в Serebro Фадеева показался фанатам фикцией

Популярная девичья поп-группа Serebro вот-вот обретет новых участниц. В Сети вышла четвертая серия влога SEREBRO CASTING. После просмотра ролика у поклонников возникли сомнения в достоверности происходящего.

Видео было опубликовано на YouTube, на официальном канале продюсера Максима Фадеева MALFA. В новом выпуске ведущими выступили блогер Николай Соболев и специалист-профайлер Валентин Постика.

Соболев и Постика проверили участниц кастинга в Serebro на честность и искренность. Красотки, подключенные к детектору лжи, отвечали на провокационные вопросы.

Многие поклонники группы Serebro раскритиковали идею с проверкой девушек на полиграфе. По мнению комментаторов, Максима Фадеева в первую очередь должны интересовать вокальные и танцевальные способности конкурсанток. Также отмечалось, что участницы, уже покинувшие проект, не смогли полностью раскрыть свои таланты, так как формат шоу не предусматривает каких-либо творческих испытаний. Кто-то даже решил, что Фадеев попросту обманывает претенденток и зрителей ради наживы, якобы имена будущих солисток поп-группы известны заранее, а шоу – фикция.

"С третьей серии организаторы поняли, наконец, в чем смысл кастинга в муз.группу. К концу шоу, глядишь, еще и петь начнут.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Весь этот кастинг – это изнасилование трупа. Группы Серебро уже нет", "Дурят народ как могут . Лишь бы навариться. Уже давно все решено и выбрана тройка. Серябкина техана прям стала, постарела﻿", "Макс с самого начала в курсе кто будет в группе...﻿", "Вроде бы песенная группа, но за все три выпуска мы не услышали их голоса, вообще бред какой-то﻿", "Какой то бред с группой устроили вообще 🤦‍♂️ Фадеев проснись уже 🤞", ﻿"Фадеев уже знает состав скорее всего, кто также считает?﻿" – рассуждали интернет-обыватели.

Напомним, в конце ноября стало известно, что девичью поп-группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за ней на вольные хлеба отправились и остальные участницы – Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук. Продюсер Максим Фадеев решил взять новых участниц. Начался всероссийский кастинг в Serebro.