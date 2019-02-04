Тяжелобольной Добронравов не может работать

Федор Добронравов, перенесший инсульт, снова болен. Популярный актер не может работать из-за проблем со здоровьем.

Как передают СМИ, Федор Добронравов снова оказался на больничной койке. Звезда комедийного сериала "Сваты" настолько плохо себя чувствует, что не может играть спектакли. Кстати, артиста увезла скорая прямо перед выступлением. Добронравов почувствовал недомогание, взялся за тонометр, и цифры расстроили его. Давление у актера зашкаливало за 200.

Партнерша Татьяна Васильева объявила зрителям, что Федор Добронравов не сможет играть из-за проблем со здоровьем, пишет "Экспресс-газета". На замену срочно выехал другой актер.

Ранее Федор Добронравов перенес инсульт. Звезде сериала "Сваты" стало плохо во время гастролей в Сергиевом Посаде. Как оказалось, его самочувствие ухудшилось еще на сцене: заподозрила неладное его коллега Татьяна Васильева.

Зрители не заметили, что с Добронравовым что-то не так. А вот Васильева увидела, что одна рука у артиста повисла как плеть. "Танюша, я не знаю, но обязательно доиграю спектакль!" – заявил он в перерыве.

В итоге Федора Добронравова госпитализировали. Восстанавливался он в одной из столичных клиник. Артист быстро пошел на поправку, благодаря чему смог вернуться на сцену через месяц после инсульта. Встречали Добронравова на сцене овациями. Многие заметили, что популярный актер сильно похудел.