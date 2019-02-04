Муж актрисы Архаровой нелепо оправдался за свое исчезновение

Супруг знаменитости Артем Илясов объяснил свое отсутствие. 38-летний ресторатор не выходил на связь с супругой Екатериной Архаровой с 26 по 31 января потому, что у него разрядился телефон.

Актриса рассказывала, что муж ненадолго вышел из московского кафе и не вернулся. Его мобильный с того момента был отключен. Илясов не приходил ни домой, ни на работу.

Нашелся мужчина 31 января. Ему пришлось объясниться со стражами порядка. По словам мужа Екатерины Архаровой, все это время он находился за городом с товарищами.

"Решил провести время с друзьями. Отправился к ним, отдохнули, вернулся. Не понимаю, в чем проблема", - цитирует Илясова "Московский комсомолец". "Телефон разрядился, был за городом", – нелепо оправдался бизнесмен. Однако не могли же одновременно разрядиться и мобильники приятелей мужа Архаровой. "Я взрослый человек. К чему все эти вопросы?" – добавил мужчина.

Илясов попросил полицейских не проводить проверку по заявлению о пропаже, поданному женой, поскольку никто не совершал в отношении него противоправных действий. Екатерина Архарова заявила в Instagram, что правоохранительные органы в России "великолепно работают".

Отметим, что в 2014-2015 годах Архарова была замужем за актером Маратом Башаровым. За Артема Илясова артистка вышла в августе 2018 года.