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Актриса Архарова сделала важное заявление после исчезновения мужа

Екатерина Архарова. Фото: www.globallookpress.com
Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа, ресторатора Артема Ильясова. Мужчина вышел на пять минут и словно исчез. Теперь ситуация кардинально изменилась.
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Екатерина Архарова сделала важное заявление, обратившись к общественности на своей страничке в социальной сети Instagram. Актриса объявила, что муж нашелся. "Друзья! Всем огромное спасибо за участие, поддержку и теплые слова! Благодаря им нашелся Артем! Живой. Уже все в порядке, слава богу! Спасибо от всего сердца!" – объявила счастливая Архарова.

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Екатерина Владимировна Архарова (Копнина)

Екатерина Владимировна Архарова (Копнина) актриса

Актриса призналась, что трое суток не смыкала глаз, подключила всех к поискам мужа. "Общими усилиями мы смогли его найти! Самое страшное позади! Еще раз огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным!" – поблагодарила актриса.

При этом она прокомментировала негативные слухи, распространившиеся вскоре после известия о пропаже Артема Ильясова. По одним данным, история была выдумана для пиара, по другим – у мужчины появилась любовница. "Как можно иметь такой извращенный мозг?! Артема нашли! Он жив! Разве это не счастье?! Такое впечатление, что некоторые обрадовались бы, если вместо хорошей новости спустя трое суток, через неделю, не дай бог, нашли бы тело Артема. Люди! Вы чем живете? Такими вещами не шутят! У меня случилось горе, и я забила во все колокола!" – пожаловалась Екатерина Архарова.

При этом она сообщила, что не может объяснить, как нашелся муж. "Если кого-то так интересуют подробности, позвоните в милицию и задайте этот вопрос. Если органы вам расскажут – пожалуйста, а я не имею права. Желаю всем побольше добра и веры!" – завершила пост актриса.

Вскоре Екатерина Архарова удалила публикацию, а позже восстановила пост – с другим текстом. "На горе человека, которое он пережил, обрушился шквал обвинений, переходящих на личности. Не надо мне было делиться хорошей новостью о том, что органы у нас великолепно работают и мужа нашли! Уже завтра смогу обнять Артема! А вам желаю побольше добра и веры!" – обратилась к подписчикам расстроенная Архарова, отключив возможность комментирования публикации.

Автор: Наталья Аряева29 января 2019, 09:37
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