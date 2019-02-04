Раскрыта неожиданная связь между беременной Маркл и принцессой Дианой

Беременная герцогиня Сассекская нарушила еще одну королевскую традицию. Меган Маркл сама выбрала специалиста, который будет "держать ее за руку" во время родов.

Многие состоятельные люди обращаются за помощью к профессиональным повитухам, которые помогают женщинам уменьшить стресс и волнение в важный день, а также учат будущих мам правильно дышать и принимать нужные позы. Известно, что такие специалисты могут сократить процесс родов до двух часов.

Заботиться о Меган Маркл будет 40-летняя Лорен Мишон. Она замужем за Оливером Мишоном, чей дедушка был главой юридической фирмы Mishcon de Reya, занимавшейся разводом принцессы Дианы и принца Чарльза в 1996 году. Супруги воспитывают троих детей. Недавно выяснилось, что Лорен учила принца Гарри, как нужно обращаться с женой во время родов, передает The Sun.

Мишон уже несколько раз виделась с герцогом и герцогиней в их особняке в деревне Грейт Тью и апартаментах в Кенсингтонском дворце. Когда журналисты спросили у женщины о бывшей актрисе, она отказалась делиться подробностями и называть имя своего клиента. Специалист только отметила, что "будет занята этой весной". "Меган Маркл сейчас сосредоточена на положительной энергии… Она верит, что правильный настрой важен", – передает источник, близкий к бывшей актрисе.



Напомним, жена принца Гарри собирается родить первенца в специальном отделении Госпиталя Святой Марии. Бывшая актриса даже наняла команду из 20 медиков. Врачи обязаны отвечать на звонки герцогини в любое время дня и ночи. Им также запрещено употреблять алкоголь и разглашать какие-либо подробности о здоровье Меган Маркл.