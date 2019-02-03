Посещающая пластического хирурга Энистон становится похожей на Джоли

Голливудская актриса Дженнифер Энистон готовится к важному событию. Звезда решила начать новую жизнь, обновившись не только внутренне, но и внешне.

Дженнифер в последнее время стала частым гостем в клинике пластической хирургии. Правда, кардинально менять свой вид она не собирается.

Энистон подверглась серии уколов ботокса и филлеров. Артистку избавили от морщин на лбу, вокруг глаз и около рта.

Перед началом процедуры Энистон умоляла врача быть осторожней с губами, она просила не превращать ее в копию Анжелины Джоли. Звезда не хочет быть похожей на женщину, которая когда-то увела у нее мужа Брэда Питта. Об этом со ссылкой на подругу Дженнифер сообщает американский журнал Heat.

Добавим, что накануне своего 50-летия Энистон решилась на серьезные перемены. Артистка, которая так и не смогла стать матерью, внутренне готовится к роли приемного родителя. Дженнифер оформляет документы для удочерения 13-летней сиротки. Звезда отыскала ее в детском доме Мехико.

Между тем, на такой ответственный шаг, как усыновление чужих детей, когда-то решилась и Джоли, на которую Энистон в этом аспекте становится похожей. Являясь послом доброй воли ООН, Анджелина воспитывает троих биологических и троих приемных детей.