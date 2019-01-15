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Брэд Питт едва удержал мать от расправы над Анджелиной Джоли

Брэд Питт. Фото: www.globallookpress.com
Анджелина Джоли довела Брэда Питта до нервного срыва. В этом уверена мать актера. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что Питт едва удерживает мать от расправы над своей бывшей супругой.
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Джейн Питт уже не раз собиралась высказать претензии матери своих внуков. Однако актер делал все, чтобы не допустить этой встречи. До сих пор Брэд Питт сдерживает мать от визита к бывшей жене. Он понимает, что встреча может обернуться очередным скандалом.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

После развода Анджелина Джоли сама воспитывает шестерых детей, трое из которых – приемные. Недавно актриса обвинила бывшего супруга в несвоевременной уплате алиментов. При этом он перечисляет немалые средства на погашение счетов, связанных с содержанием особняка в Лос-Анджелесе, где живет артистка с детьми.

Бабушка редко видит детей сына. Она считает, что Джоли грубо вела себя в браке, пытаясь манипулировать супругом с целью получения собственной выгоды.

"Джейн говорит: "Я никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва". С тех пор, как они расстались, Брэд почти не видится с детьми, да и Джейн редко видит внуков. Брэд с трудом сдерживает мать, чтобы та не приехала к Анджелине и лично не высказала все, что о ней думает", – приводит слова инсайдера издание StarHit.

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Публикация от Brad Pitt (@bradpitt0fficial)

Родители Брэда Питта изначально были настроены довольно скептически по отношению к его новой пассии. Мать артиста обожала Дженнифер Энистон, а вот с Джоли нашла общий язык далеко не сразу. Джейн уверена в корыстных намерениях Анджелины. Она считает, что Джоли манипулирует общественным мнением, чтобы улучшить свою репутацию и окончательно испортить карьеру бывшему мужу.

Автор: Андрей Евлампиев15 января 2019, 09:16
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