Брэд Питт едва удержал мать от расправы над Анджелиной Джоли
Джейн Питт уже не раз собиралась высказать претензии матери своих внуков. Однако актер делал все, чтобы не допустить этой встречи. До сих пор Брэд Питт сдерживает мать от визита к бывшей жене. Он понимает, что встреча может обернуться очередным скандалом.
После развода Анджелина Джоли сама воспитывает шестерых детей, трое из которых – приемные. Недавно актриса обвинила бывшего супруга в несвоевременной уплате алиментов. При этом он перечисляет немалые средства на погашение счетов, связанных с содержанием особняка в Лос-Анджелесе, где живет артистка с детьми.
Бабушка редко видит детей сына. Она считает, что Джоли грубо вела себя в браке, пытаясь манипулировать супругом с целью получения собственной выгоды.
"Джейн говорит: "Я никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва". С тех пор, как они расстались, Брэд почти не видится с детьми, да и Джейн редко видит внуков. Брэд с трудом сдерживает мать, чтобы та не приехала к Анджелине и лично не высказала все, что о ней думает", – приводит слова инсайдера издание StarHit.
Родители Брэда Питта изначально были настроены довольно скептически по отношению к его новой пассии. Мать артиста обожала Дженнифер Энистон, а вот с Джоли нашла общий язык далеко не сразу. Джейн уверена в корыстных намерениях Анджелины. Она считает, что Джоли манипулирует общественным мнением, чтобы улучшить свою репутацию и окончательно испортить карьеру бывшему мужу.
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