Будоражит кровь: обнаженные Асмус и Цымбалюк-Романовская насладились горячей ванной
Кристина опубликовала в личном Instagram пикантный снимок. Обнаженная звезда принимает ванну.
Судя по всему, в День всех влюбленных Асмус приходится коротать вечер в одиночестве. На снимке муж артистки – юморист Гарик Харламов не наблюдается.
Меж тем, фолловеры-мужчины не упустили возможность написать супруге комика по парочке комплиментов. Некоторые поклонники откровенно говорили о чувствах, которые они испытывают, глядя на фото голой Кристины.
"👍Уфф..Слов нет,только слюни.🌹С днем любви вас.🌻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Офигенная везет Харлашке😍", "Самая красивая девушка в мире🤗🤗🤗!", "Ой,Кристина, вы бударажите кровь)", – писали интернет-обыватели.
Кому точно повезло в этот романтичный день, так это бывшей жене народного артиста Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Утро 14 февраля, пианистка встречала в компании возлюбленного вокалиста Прохора Шаляпина.
Парочка нежилась в мыльной пене и наслаждалась шампанским и клубничкой. Прохор и Виталина почти месяц не виделись, изголодались и истосковались, и при встрече потерли друг другу спинки.
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