Без права на ошибку: Джоли назначила Питту тяжелое испытание

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились по поводу детей. Сообщается, что заключено "мировое соглашение", по которому актер получит "менее 50% опеки" – но только после того, как пройдет последнее испытание.

Финальный тест устроила супругу Джоли, а Питт еще его и усложнил. В первые несколько недель общение актера с детьми станут мониторить в прямом смысле: за всем происходящим в его доме будут следить камеры. Позже записи проанализируют специалисты и решат, можно ли детям оставаться у отца на ночь.

Камеры и после завершения испытания не уберут. Сообщается, что на этом настоял Питт: актер уверен, что в битве с Джоли лучше перестраховаться. Звезда не сомневается, что сумеет наладить отношения с 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 12-летней Шайло, и десятилетними близнецами Вивьен и Ноксом.

"Соглашение об опеке основано на рекомендациях специалистов по детскому психологическому состоянию и исключает рассмотрение дела в суде. Детали соглашения остаются конфиденциальными в интересах детей", – приводит слова нового адвоката Джоли издание "7Дней".

Недавно стало известно, что голливудский актер смог оправиться после разрыва с Анджелиной Джоли. Новой избранницей Брэда Питта стала Шарлиз Терон. Папарацци засняли влюбленных во время их совместного выхода в свет. Брэд встретился с Шарлиз в гостинице Chateau Marmont. Как сообщает один из очевидцев, они вместе стояли за барной стойкой. Актриса пила алкогольный коктейль, а экс-супруг Джоли держал стакан с минеральной водой. Как утверждают свидетели, пара выглядела очень счастливой.

