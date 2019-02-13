Джоли шокировала новость о воссоединении Питта и Энистон

В минувшую субботу Брэд Питт посетил праздничную вечеринку в честь дня рождения своей бывшей супруги Дженнифер Энистон. Как сообщают близкие друзья Анджелины Джоли, эта новость стала шоком для звезды фильма "Малефисента".

Актриса не знала, что бывший муж и его экс-возлюбленная проводят время вместе, пока в Сети не появились фотографии с празднования 50-летия звезды сериала "Друзья". Близкий друг Анджелины Джоли отметил, что она старается не думать об этом. "Энджи была шокирована, когда узнала, что Брэд пришел на вечеринку к Дженнифер", – заявил анонимный источник.

По его словам, актриса догадывалась, что они снова общаются, но не знала, что так близко. Знаменитость испытала очень неприятные чувства и постаралась отвлечься от них. "Как бы ей тяжело ни было, она понимает, что ничего не может сделать, поэтому предпочитает занимать себя другими заботами", – цитирует собеседника Hollywood Life.

Друзья Дженнифер Энистон также не знали, что бывший муж Анджелины Джоли собирается посетить вечеринку. Однако его появление не стало для них шоком. "Они были немного удивлены, когда пришел Питт. Брэд и Дженнифер перестали скрывать, что поддерживают дружеские отношения. Все присутствующие давно догадывались об этом", - рассказал близкий друг актрисы.

Звездная вечеринка прошла 9 февраля в Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе. Мероприятие посетили Орландо Блум, Роберт Дауни – младший, Кэти Перри, Дайан Китон и Барбра Стрейзанд.