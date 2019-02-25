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Актриса Лидия Федовеева-Шукшина в реанимации

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: www.globallookpress.com
Согласно информации некоторых СМИ, Лидию Федоеесву-Шушкину экстренно госпитализировали. 80-летняя артистка почувствовала себя плохо, жалуясь на боли в груди.
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Лидию Федосееву-Шушкину доставили в одну из столичных клиник с неутешительным диагнозом – острый инфаркт, компетентно передает РЕН ТВ. Легендарную артистку положили в реанимацию. Сообщается, что 80-летняя актриса почувствовала недомогание вечером, 24 февраля. Федосеева-Шушкина пожаловалась на боли в груди, была вызвана скорая помощь.

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Отметим, что пока в близком окружении артистки не прокомментировали информацию о госпитализации. Всегда охотно общающийся с прессой супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсер группы "На-На" Бари Алибасов пока хранит молчание.

К слову, на днях артистка пожаловалась редакторам скандально известного шоу "Пусть говорят" на плохое самочувствие. Федосеева-Шушкина объявила, что находится в больнице. "Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить, а то времени нет. Все убили. Убили меня!" – заявила 80-летняя артистка в телефонном разговоре.

Ходят слухи, что на самочувствии отразились проблемы, обрушившиеся на нее в последние месяцы. Якобы здоровье знаменитости пошатнулось из-за стресса, вызванного семейным конфликтом. Не секрет, что у Лидии Федосеевой-Шушкиной непростые отношения с детьми. Старшая наследница Анастасия от брака с Вячеславом Ворониным считает, что мать отказалась от нее ради карьеры.

Первая дочь от актера Василия Шукшина Мария, говорят, крайне негативно отнеслась к свадьбе Лидии и Бари Алибасова. А вторая – Ольга – обиделась на мать из-за квартиры в центре Москвы. Федосеева-Шукшина отказалась продавать свою часть апартаментов, а после и вовсе переписала долю на внучку Анну. Правда, вскоре отношения с ней у артистки тоже испортились, когда та узнала, что любимая внучка буквально за ее спиной продала квартиру в центре Санкт-Петербурга, и престарелая актриса подала на нее в суд.

Отметим, что Бари Алибасов, оформив отношения с Лидией Федосеевой-Шушкиной, пытается всех примирить в этом семействе, однако его попытки пока тщетны.

Автор: Наталья Аряева25 февраля 2019, 08:01
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