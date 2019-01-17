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"Пришло время раскрыть тайну": Шукшина пошла в наступление после откровений дочери

Мария Шукшина. Фото: www.globallookpress.com
Мария Шукшина сделала важное заявление. Популярная актриса возвращается на Первый канал с "действительно развлекательной" программой.

Продолжение: У оформившего развод с Дитковските Чадова появился малыш
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Несмотря на то что транслируемое Первым каналом ток-шоу "Пусть говорят" активно роется в грязном семейном белье Марии Шукшиной, от чего популярная актриса совсем не в восторге, это обстоятельство не мешает ей сотрудничать с "Первой кнопкой". Более того, артистка двинулась в наступление.

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Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Шукшина опубликовала важное заявление. "Скоро на Первом Канале стартует проект "Главная роль", где известные люди, не-актеры, будут показывать нам с вами, на что они способны в КИНО! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Они сыграют сцены из полюбившихся нам таких фильмов, как Служебный роман, Ирония судьбы или с легким паром и т.д.", – объявила Шукшина.

Однако актриса сразу оговорилась, что не будет ведущей этого шоу. "Мы, члены жюри, вместе с Александром Михайловым, Еленой Яковлевой/Авдотьей Смрновой, Дмитрием Астраханом и вами, любимые зрители, будем их судить! В результате тот, кто окажется наиболее талантлив, и получит заветную главную роль на Первом канале", – объяснила правила артистка.

В заключение Мария Шукшина изящно прошлась по таким скандально известным ток-шоу, как "Пусть говорят" и "Прямой эфир", сообщив, что зрители наконец-то отдохнут на "действительно развлекательной" программе. Поклонники обрадовались такой перспективе. "Машенька, да мы на Вас посмотрим и уже получим удовольствие!", "Урааа!!!! Я очень ждала что – то с Вами на экранах интересное, новое!!!! Как я рада за Вас, Машенька, и за нас! Просто бальзам на душу сегодня!!!!", "Будем смотреть с удовольствием!" – высказались фанаты.

Ранее дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко стала гостьей программы "Пусть говорят" на Первом канале и дала откровенное интервью, где буквально опозорила свою именитую родительницу. Она рассказала, что год не общается с матерью. Дело в том, что между Анной и Марией возникли противоречия из-за квартиры бабушки – Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую Трегубенко продала, ни с кем не посоветовавшись. Дочь Шушкиной пожаловалась, что актриса не встала на ее сторону, а, наоборот, отвернулась в трудной ситуации. И теперь мириться с родительницей у нее нет никакого желания.

Автор: Наталья Аряева17 января 2019, 13:33
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