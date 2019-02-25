43-летняя Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова изменила свой образ и продемонстрировало свежее фото в Instagram. Подписчики пришли в восторг от звезды.

Известная балерина Анастасия Волочкова решилась на кардинальную смену образа – звезда выложила снимок в новом образе в своем Instagram.

Бывшая солистка Большого театра рассказала, что образ пришелся по вкусу ее нынешнему возлюбленному. При этом светская львица отметила, что пошла в салон в честь праздника.

"В честь праздника я решила немного поменять образ. Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное", – подписала фото прима-балерина.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в свадебном платье. Наряд, облегающий стройную фигуру артистки, сшит из прозрачной ткани и изобилует кружевом.

"Мои дорогие, как ваши дела? Активно выбираю свадебное платье. И скоро представлю вам моего жениха", – объявила балерина.

Неизвестно, как отнеслись к выбору Анастасии Волочковой многочисленные подписчики, ведь несколько недель назад она закрыла возможность комментирования ее публикаций. Это связано с тем, что пользователи Сети высказывают крайне негативные мысли относительно жизнедеятельности артистки.