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43-летняя Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова изменила свой образ и продемонстрировало свежее фото в Instagram. Подписчики пришли в восторг от звезды.
прочитано 750 раз

Известная балерина Анастасия Волочкова решилась на кардинальную смену образа – звезда выложила снимок в новом образе в своем Instagram. 

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Бывшая солистка Большого театра рассказала, что образ пришелся по вкусу ее нынешнему возлюбленному. При этом светская львица отметила, что пошла в салон в честь праздника.

"В честь праздника я решила немного поменять образ. Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное", – подписала фото прима-балерина. 

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в свадебном платье. Наряд, облегающий стройную фигуру артистки, сшит из прозрачной ткани и изобилует кружевом. 

"Мои дорогие, как ваши дела? Активно выбираю свадебное платье. И скоро представлю вам моего жениха", – объявила балерина.

Неизвестно, как отнеслись к выбору Анастасии Волочковой многочисленные подписчики, ведь несколько недель назад она закрыла возможность комментирования ее публикаций. Это связано с тем, что пользователи Сети высказывают крайне негативные мысли относительно жизнедеятельности артистки.

25 февраля 2019, 06:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

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