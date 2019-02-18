Волочкова показала прозрачное свадебное платье

Анастасия Волочкова продолжает интриговать общественность относительно своей частной жизни. Недавно скандально известная балерина рассказала о том, что любовник сделал ей предложение, но она еще не сказала "да", а теперь уже демонстрирует свадебное платье.

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