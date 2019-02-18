Волочкова показала прозрачное свадебное платье
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в свадебном платье. Наряд, облегающий стройную фигуру артистки, сшит из прозрачной ткани и изобилует кружевом. "Мои дорогие, как ваши дела? Активно выбираю свадебное платье ♥ И скоро представлю вам моего жениха 😉👍🏼" – объявила балерина.
Неизвестно, как отнеслись к выбору Анастасии Волочковой, многочисленные подписчики, ведь уже несколько недель назад она закрыла возможность комментирования ее публикаций. Это связано с тем, что пользователи Сети, в подавляющем большинстве, высказывают крайне негативные мысли относительно жизнедеятельности артистки.
Балерина получила предложение руки и сердца накануне Дня всех влюбленных, 14 февраля. "Возлюбленный сделал мне предложение, позвал замуж. Он предложил мне стать его женой и подарил колечко с бриллиантом", – похвасталась Анастасия Волочкова в беседе с репортерами сайта "Комсомольская правда".
Однако артистка оговорилась, что пока ее рано поздравлять. "Я пока в раздумьях. Это ответственный шаг. Надо взвесить все за и против. Не скрою, я счастлива. Очень трепетно отношусь к таким романтичным моментам", – призналась Анастасия Волочкова.
Напомним, что артистка уже устраивала грандиозную свадьбу. 7 июля 2007 года Анастасия Волочкова закатила роскошный праздник, в ходе которого сменила аж пять свадебных нарядов. Правда, тогда с бизнесменом Игорем Вдовиным, отцом ее единственной дочери Ариадны, балерина официально отношений не оформила.
Эта трагедия не дает ей покоя уже много лет
Он представил картину "Любовницы"
Скоро звезды расскажут все свои секреты
Ролик появился в ее Instagram