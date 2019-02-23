Объевшаяся блинов Королева едва не лишилась зубов

Наташа Королева расстроена: певице пришлось обратиться к стоматологу. Артистка гордится тем, что за всю жизнь ничего не меняла в своей внешности с помощью медиков. Но стрессы, в конце концов, заставили нарушить этот принцип.

45-летняя певица уверяет, что все дело именно в постоянных стрессах. По словам Королевой, состояние зубов в последнее время ее тревожит.

"Зубы у меня были красивые, все свои, хорошие. Но из-за постоянного стресса начали стираться. Причем очень активно. Пришлось поставить на них "чехольчики". Я делала зубы в клинике моей подруги, которая специализируется на протезировании. Поэтому мне сделали хорошо, результатом я довольна", – сообщила артистка.

За свою жизнь Королева ни разу не обращалась к пластическим хирургам. Певица поясняет, что предпочитает во всем натуральность и старается оставаться естественной – во всяком случае, пока позволяет возраст. "В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого "апгрейда" я с собой не делала", - цитирует певицу StarHit.

Королева не скрывает, что склонна к полноте. Она старается ограничивать себя в питании – но это не всегда удается. На днях артистка не сдержалась и объелась блинов, которые приготовила приехавшая погостить из Киева подруга. Блины были очень вкусные - как призналась Королева, она съела целых три штуки. Теперь певица беспокоится, сойдется ли на ней ее концертный наряд.