"Стыдоба!": молодящаяся Королева выставила напоказ большую дырку

Наташа Королева путешествует по Италии. Для прогулок по Вечному городу артистка выбрала довольно спорный, по мнению фанатов, наряд.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наташа Королева делится с многочисленными подписчиками фотографиями и видео своих каникул, которые проводит в Италии. Так, на одном снимке артистка запечатлена возле фонтана Треви. Поклонники обратили внимание на наряд Наташи.

Певица выбрала для прогулок по Риму черную куртку, черные спортивные штаны и кроссовки. Завершили образ убранные в два пучка волосы и сумка через плечо. Почему-то вид артистки произвел неоднозначное впечатление на фанатов. Некоторые поклонники сочли Наташу молодящейся, а кто-то распек ее за большую дырку на коленке.

"Молодишься старая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Микки Маус на отдыхе(", "Выглядит абсолютно никак, если не сказать хуже...", "Да уж еще эта дырка на колене...", "спортивные штаны с лампасами 89 год. рынок, торгаши. рваные штаны – уже тоже не модно. черного цвета... можно было отлично смотреться в черном маленьком платье, но не в пуховике. ну и завершает комплект сумка от Диор. тут она не вписывается вообще. а так, Певица хорошая, до сих пор слушаю Вашу песню Мама не плачь", "Дырку зашей...", "Ой, штанишки порвала", – высказались критики.

Однако большинство фанатов все же порадовались за Наташу. "Классная фотка!", "Красавица!!!", "Наталья, не слушайте никого, выглядеть пацанкой в 45 – это не всем завистникам дано! Вы прелесть! Италия вам к лицу", "Очаровашка!!!;)", "Какая молодая озорная!!!" – рассыпались в комплиментах фанаты.