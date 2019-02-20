Обнаживший тело муж Королевой пережал себя плавками

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан похвастался поджарым телом. Муж Наташи Королевой продемонстрировал идеальный пресс, меж тем, поклонники смотрели немного ниже.

Танцор опубликовал в личном Instagram короткую видеозапись. В кадре он произносит небольшую речь, в которой предупреждает, что сейчас будет обнажаться и советует слабонервным и моралистам отойти от экранов.

После, на радость поклонницам, он распахивает халат. Отметим, что под ним у Тарзана были только плавки. "Я буду хвастаться своей стройностью, за пару дней слил немножко воды и не могу не похвастаться", – гордо рассказывает Глушко.

Фанатки, судя по восторженным комментариям, "стриптизом" Сергея остались довольны. Однако, кто-то из фолловеров все же отметил, что Глушко слишком высоко натягивает плавки. Наверное, влюбленная фанатка испугалась, что звезда ненароком пережал себе что-нибудь тесным предметом нижнего белья.

"Ну, красавчик! Плавки, правда, высоковато натянул (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". "Отличное тело! 👍👍👍приятно смотреть !", "Трудяга👍🔥🔥", "Да уже бы совсем разделся)))", "Красавчик👏👏👏", "Сергей вы просто супер так держать👍", "Сергей, Вы очень гармоничны– и душевно и физически. И такое красивое тело -это каторжный труд. Пусть все завистники не смотрят 😀", "ну есть чем похвастаться !!!". – писали интернет-обыватели.