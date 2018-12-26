Отправившуюся в роддом звезду "Глухаря" бросил муж

Сегодня гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" стала Виктория Тарасова. Артистка дала откровенное интервью Борису Корчевникову.

Виктория Тарасова полюбилась зрителям благодаря роли Ирины Зиминой в сериале "Глухарь". За время работы в теленовелле артистка, по ее словам, срослась с образом женщины-подполковника. Знаменитость отметила, что, как и ее героиня, обладает твердым характером.

Тарасова признается: ее личная жизнь складывалась непросто. Первого мужчину, с которым были серьезные намерения на дальнейшую жизнь, увела подруга. Артистка приютила приятельницу в собственной квартире, в благодарность та соблазнила ее возлюбленного.

В середине 90-х она познакомилась с предпринимателем Михаилом Гуменом. Спустя время артистка стала его женой. Когда Виктория была на последних месяцах беременности, муж потерял к ней интерес и предложил пожить по отдельности. Брак распался.

"Меня всегда привлекали мужские поступки, у нас быстро все закрутилось, а вскоре я узнала, что беременна. Он очень хотел ребенка и был счастлив, а на меня это все свалилось неожиданно. Я отодвинула карьеру, на первом месте у меня стояла семья. Начались трудности, наверно, он не был готов к семейной жизни, да и беременность у меня очень сложная была", – рассказала звезда.

Артистка сообщила, что самая "ужасная" черта, которую она "ненавидит в себе", – это терпение. "Я до сих пор готова прощать и принимать, находить оправдания любому поступку", – признается Тарасова.

Беременная артистка осталась совсем одна. "Я очень тяжело рожала, из-за того, что я испытала шок, я мучилась 12 часов. Я слышала, что у ребенка отказывает сердце, его срочно на стол. К счастью, нас спасли. Мало что помню, но сообщила мужу, что у него родился сын", – рассказала знаменитость. По словам Виктории, муж не проводил ее в роддом и не забрал после выписки.

Тарасова хотела, чтобы сын поддерживал отношения с отцом, однако Михаила ребенок не интересовал, мужчина даже не помогал материально. Артистка отметила, что все испытания пошли ей на пользу – закалили характер.