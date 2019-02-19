Занявшаяся боксом Седокова отпинала мужчину

Певица решила освоить новое мастерство. Свои спортивные достижения Анна Седокова опубликовала в Instagram.

На видео, опубликованном в соцсети, артистка – на второй тренировке по боксу. Седокова в кадре работает с тренером.

Звезда отметила, что скоро наверняка будет готова всерьез заняться смешанными единоборствами. "Сейчас пару месяцев позанимаюсь и, похоже, уже в mma пойду. Интересно, меня возьмут? Там есть группа для начинающих?" – подписала ролик Седокова.

Поклонники порадовались за исполнительницу. "Красавица, спортсменка", "Умница", "Мегакрутая женщина! Только вперед!", "Анна – опасная женщина огонь!", "Сталлоне отдыхает", "Анечка, вы боец еще тот!", – похвалили Седокову фолловеры.

При этом нашлись и те, кто спустил Анну с небес на землю. Они отметили, что до профессиональных бойцов Седоковой еще далеко. Некоторые пошутили, что нехорошо бить мужчин перед их праздником – Днем защитника Отечества.

Напомним, ранее Анна Седокова продемонстрировала на фото в соцсети кубики накачанного пресса. За усердие певицу похвалили не только поклонники, но и коллеги. Среди них оказались Валерия, Ольга Бузова и Анита Цой.

Как писали "Дни.ру", Седокова не идеализирует собственную внешность. Ранее артистка признавалась, что ее фигура далека от модельных стандартов, в том числе потому, что певица не отказывает себе в гастрономических удовольствиях. Теперь, судя по всему, исполнительница решилась взяться за себя всерьез.