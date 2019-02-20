Поп строго запретил Дюжеву курить и сношаться

Сегодня в нашей светской по конституции стране православие наделено особыми права и полномочиями. Стало модным ходить в храмы, целовать иконы, поститься. Дмитрий Дюжев, который на экране часто играет убийц и прочих преступников, вне съемочной площадки очень воцерковлен.

"Еще когда я учился в школе, я стал верующим, – уверяет Дмитрий Дюжев. – Потом переехал в Москву, снимал комнату в 3-трехкомнатной квартире и ходил храм по соседству. Там встретил отца Андрея, который стал моим духовником. И мы начали долгий путь взращивания в человеке православного зерна..."

"Отец Андрей первым делом спросил: "Ты куришь?" – "Курю". "Вот с этого мы и начнем. Когда бросишь, приходи". Потому что считается, что ладан отгоняет чертей, а сигаретный дым – ангелов. Через несколько дней я пришел к нему и говорю: "Все, бросил!" – "Хорошо, тогда пойдем дальше"...

Но, оказалось, запрет на курение был только началом аскезы и испытаний. "Постепенно мы пришли к тому, что он сказал: "Воздержись от плотской любви. Только в самоощущении чистоты ты сможешь распознать, кто она – твоя судьба. Иначе во всем изобилии твоей жизни ты не заметишь свою любовь. И будешь жаловаться: "Ну где же она? Мне столько лет, а я не встретил ту единственную. Что-то внутри человека тебя должно увлечь, не красота, не внешность. И, чтобы рассмотреть это внутреннее, надо соблюдать чистоту", – цитирует Дюжева "7 дней".

Перестать сношаться было сложным для знатного ловеласа и дамского угодника. Но Дмитрий Дюжев справился. И в итоге дождался свою судьбу по имени Татьяна. С которой уже много лет счастлив в браке.