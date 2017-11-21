35-летняя Юлия Проскурякова стала бабушкой

Свежие фотографии Юлии Проскуряковой вызвали неоднозначную реакцию у ее фанатов. В частности, многие поклонники пришли к выводу, что обновившая образ артистка "постарела" из-за челки и темных тонов одежды.

Недавно Юлия Проскурякова посетила презентацию, для которой облачилась в черные брюки и водолазку, дополнив образ ярким пиджаком и помадой. При этом Юлия убрала волосы, оставив лишь челку. Позднее певица повторила образ, однако заменила розовый пиджак темным.

Артистка опубликовала фотографии с мероприятий на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Однако получила в ответ неоднозначную реакцию подписчиков. Пока одни на все лады нахваливали обновленный образ Проскуряковой, другие высказали мнение, что Проскурякова "постарела" и "стала бабушкой".

"Юлечка, вы такая красавица!!! но эти мрачные наряды... они Вас старят... просто как бабушка(((" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Юля, у вас милое и симпатичное личико, а челка его старит((( и правда, смените стилиста, такая красивая молодая девушка, а одежда для дамы лет 45-50-ти((", "С этой прической выглядишь старше своих лет ", "Сменить надо стилиста", "Думаю.... челку надо убрать. Тогда вы будите еще красивее", – высказали свое мнение подписчики.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Ноя 20 2017 в 12:39 PST

Молодая мама Юлия Проскурякова успевает не только воспитывать дочь Веронику, работать и посещать светские мероприятия. На днях артистка присутствовала на венчании Аллы Пугачевой и Максима Галкина вместе со своим мужем – композитором, певцом и поэтом Игорем Николаевым. Событие взбудоражило общественность.