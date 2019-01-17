"Хотите грудь покажу?": задирающая кофту Асмус смутила народ
Сегодня, 17 января, Кристина ошарашила поклонников странной видеозаписью, которую опубликовала в Stories своего Instagram. Девушка запечатлена сидящей в театральной гримерке.
"У нас сейчас спектакль "Гамлет" идет, по-моему, очень даже не плохо. Ну вот, такой Stories ни о чем", – замечает Асмус, а потом внезапно заявляет: "Ну, хотите грудь покажу?" После этих слов артистка начинает затирать кофту. Но, вместо того, чтобы оголиться, Кристина заявляет, что "15 секунд заканчиваются", поэтому она прерывает запись.
Отметим, что поклонникам показалось, что звезда явно не в себе. Интернет-пользователи называли Асмус "укуренной". Отмечалось, что у артистки какой-то блуждающий взгляд и невнятная речь.
Недавно Кристина Асмус вернулась из Дубая, где отдыхала с супругом, юмористом Гариком Харламовым и дочерью Настей. Кристина выложила в микроблоге фотографию с дочерью после просмотра шоу "La Perle" в Объединенных Арабских Эмиратах. Артистка сообщила, что подобного представления еще не видела – по словам Асмус, оно было грандиозным. Асмус призналась, что сорвала голос, крича артистам "Браво!"
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