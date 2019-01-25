"Где муж?!": оплеванная Асмус разделась до трусов

Популярная российская актриса в последнее время все чаще стала сталкиваться с критикой недоброжелателей. На все негативные комментарии Кристина Асмус решила ответить с юмором.

Звезда опубликовала откровенную фотографию, на которой позирует только в нижней части купальника. Причем зрители видят лишь ее спину. Пост Кристина Асмус сопроводила большим количеством хештегов, в которых привела самые распространенные комментарии хейтеров. "#думалавыумнее, #итытудаже, #тыжматьтвоюмать, #дешевыйпиар, #айяйяйкакнестыдно, #развратпозорвульгарщина, #чтодумаетбульдог, #чтоскажетдочь, #варяуженета, #овременаонравы, #отписка, #большенечемудивить, #остановитееектонибудь, #теперьвваснетизюминки, #гдемуж", – написала она.

Пользователи остались довольны шуткой актрисы. "Прекрасно выглядишь!", "Кто за то, чтобы Кристина пообещала нам выставлять подобные фото минимум раз в неделю", "Вы классная! Мне так нравится, что вы с юмором ко всему подходите, особенно ваши хештеги", "Красавица", "Хештеги – огонь!", "Первый раз в жизни прочитала все хештеги", "Не знаю, что круче. Фигура? Купальник? Хештеги!", "Теперь всем нечего писать, Кристина. Красавица!" – написали они. Один из подписчиков заявил, что все "хештеги написал ее супруг", на что артистка ответила в ироничной манере. "Ах, да, такой хештег забыла", – отметила она.

Напомним, поводом для скандала стал снимок, который Кристина Асмус опубликовала несколько дней назад. На фотографии звезда запечатлена в черном боди. Пользователи, привыкшие видеть ее в более скромных нарядах, тут же осудили актрису и сравнили со знаменитостями, которые публикуют интимные фото для привлечения внимания.