Маша Распутина вышвырнула растолстевшего мужа

В семейной жизни Маши Распутиной и Виктора Захарова образовалась трещина. Темпераментная артистка выгнала мужа из дома – тот поправился после продолжительных новогодних праздников.

После новогодних праздников Виктор Захаров обнаружил, что поправился на пять килограммов. Маша Распутина, которая много лет тщательно следит за фигурой и питается только морепродуктами, зеленью и овощами, поставила супругу ультиматум: если не похудеет за неделю, о совместной жизни может забыть.

"Жена неоднократно делала замечания по поводу питания – пунктик у нее такой. В этот раз назвала старым, толстым и заявила, что больше ей не нужен, выгнала. Я обиделся, собрал вещи, переехал из коттеджа в московскую квартиру", – рассказал Виктор Захаров.

Однако муж Маши Распутиной взялся за себя. Теперь каждый его день начинается с каши, а на обед и ужин – мясо или рыба с овощами. "Но, если честно, после ее слов кусок в горло не лезет", – признался расстроенный супруг темпераментной артистки.

Несколько лет назад под влиянием Маши Распутиной Виктор Захаров сумел сбросить 23 килограмма, а потом дал себе послабление, за которое и расплачивается. "Долго сохранял результат, а тут немного переборщил с оливье и прочими закусками. Но я же русский человек! Дочка пока не знает, что мы расстались. Боюсь, как бы Маша другого за это время не нашла… Тогда придется разводиться", – цитирует мужа Маши Распутиной StarHit.

Напомним, что певица была дважды замужем. Первым мужем артистки стал ее директор Владимир Ермаков. Маша Распутина подарила ему дочь Лидию. Недавно он скоропостижно скончался. Теперь певица борется за четырехкомнатную квартиру, на которую также претендует сын мужчины от предыдущего брака Алексей. Маша считает, что и Лидия имеет на нее право, но Алексей отказывается делить имущество.